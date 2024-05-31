Apartman ve site yönetmeliklerinde kapı önleri ortak kullanım alanı olarak sayılmasa da ortak geçiş alanı olarak kabul ediliyor.

Daire kapılarının önüne ayakkabı veya herhangi bir eşya bırakan kat sahipleri ve kiracılar, hukuki sorunlar yaşayabiliyor.

Apartmanlarda kapı önlerine ayakkabı bırakılması, kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasak, yönetim planına eklenerek genel bir kural haline getirilebiliyor.

Bu tür kararların alınmasının ardından, kapı önlerinde ayakkabı bırakılması yasal olarak yasaklanmış oluyor.

APARTMAN YÖNETİCİSİ, KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak yaşayan bir kişinin merdiven boşluğuna ayakkabılık yerleştirmesinden dolayı şikayette bulundu.

Davacı apartman yöneticisi, ayrıca kiracının ana binanın teras betonu üzerine diktiği çanak antenin sökülmesini, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yapılmasını ve bodrum katta sığınağa konulan odun, kömür ve diğer yanıcı maddelerin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın, bodrum kattaki sığınakta bulunan eşyaların ve ana yapının teras betonu üzerine konulan anten direğinin kaldırılmasına karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Davalı kiracının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay, oy birliğiyle mahkeme hükmünün uygulanmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki projeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlenip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."