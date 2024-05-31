İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Kaya'nın istifası partide sürpriz bir gelişme olarak karşılandı.

Kökenleri Kayseri'ye dayanan Aykut Kaya, 1978 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Politik kariyerine 2021 yılında İYİ Parti'ye katılarak adım atan Kaya, hızla parti içinde yükseldi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Antalya Milletvekili olarak seçildi ve göreve başladı.

Ancak, şimdiye kadar parti içinde aktif bir rol oynayan Kaya'nın istifası, siyasi çevrelerde spekülasyonlara neden oldu. Kaya'nın istifasıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi ancak gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.