Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamberin kim olduğu en çok araştırılanlar arasına girdi. Detaylar haberimizde…

Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamberin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Araştırırken ulaştığımız verilerde, “Büyük dedesi İbrâhim, dedesi İshak, babası Ya‘kūb ve kendisi olmak üzere peygamberlikte peş peşe gelmeleri sebebiyle Yûsuf ‘Kerîm oğlu kerîm oğlu kerîm oğlu kerîm, İbrâhim oğlu İshak oğlu Ya‘kūb oğlu Yûsuf’ şeklinde nitelenir ve insanların en kerimi olduğu belirtilir” ifadeleri yer alır.

Yani babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber, Hz. Yusuf olarak karşımıza çıkar.