Kanal D'nin, 2008-2010 yılları yayınlanmış olan ve bir zamanlar Türk televizyon tarihine damga vuran dizisi Aşkı Memnu tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Her yaz yayınlanan bölümlerle büyük ilgi gören Aşkı Memnu bu yaz ne zaman, saat kaçta, hangi günler başlıyor? İşte Aşkı Memnu izleyicisinin merakla beklediği o tarih ve saat...

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayımlanan romantik ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır. Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. Her yaz sezonunda Kanal D'de yayımlanmasıyla popülaritesini koruyan ve çok izlenen Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin en çok tekrarı yayımlanan televizyon dizilerinden biridir. Bu yıl da ekrana gelecek olan Aşkı Memnu ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte dizinin yayın tarihine dair detaylar...

AŞK-I MEMNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zengin ve itibarlı bir ailenin oğlu Behlül Haznedar, amcası Adnan Bey'in dul eşi Firdevs Hanım ve iki kızı Nihal ve Bihter ile aynı evde yaşamaya başlar. Behlül ve Bihter arasında yasak bir aşk filizlenir ve bu durum her iki aileyi de derinden etkiler. Aşk, ihanet, intikam ve tutku dolu bu hikaye, izleyiciyi ekrana kilitleyen unutulmaz bir dizi haline gelir.

AŞK-I MEMNU OYUNCU KADROSU

Beren Saat: Bihter Ziyagil Haznedar

Kıvanç Tatlıtuğ: Behlül Haznedar

Selçuk Yöntem: Adnan Bey Ziyagil

Nebahat Çehre: Firdevs Hanım Ziyagil

Hazal Kaya: Nihal Ziyagil

Nur Fettahoğlu: Peyker Açar

Zerrin Tekindor: Matmazel

Eda Özerkan: Elif Doğan

AŞKI MEMNU DİZİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinde en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerden biridir. Başarılı oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve kusursuz prodüksiyonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplamıştır. Dizi, yasak aşkın tehlikeleri ve toplumdaki statüye bağlılığın yıkıcı sonuçları gibi önemli temaları ele alarak izleyiciyi düşündürmüştür. Aşk-ı Memnu, sadece Türkiye'de değil, birçok farklı ülkede de yayınlanarak uluslararası bir üne kavuşmuştur.

AŞKI MEMNU NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Tüm zamanların en tutkulu dizisi Aşk-ı Memnu kendi gününde, kendi saatinde 6 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de tekrardan izleyicisiyle buluşacak. Aşk-ı Memnu her perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.