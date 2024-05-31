Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, emekli olan gerçek ve tüzel kişilere yönelik özel bir indirim hükme bağlandı.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, emekli olduğunu belgeleyen gerçek ve tüzel kişilere, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde, seyahat tarifeleri üzerinden yüzde 20 indirim sağlanacak. Bu indirimden faydalanmak isteyenlerin, emekli olduklarına dair bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmekte.

Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarifelerdeki bu indirim, emekli olan yolcuların seyahat masraflarını azaltarak, onlara ekonomik bir destek sağlamayı hedefliyor.

Ancak, belirlenen bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Her bir ihlal durumunda, 5 uyarma verilmesi öngörülüyor.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, emekli olan bireylerin seyahatlerinde daha uygun fiyatlarla taşıma hizmetlerinden yararlanması sağlanırken, sektördeki düzenin korunması ve kurallara uyumun teşvik edilmesi amaçlanıyor.