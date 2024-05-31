Valilik, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr konularında dikkatli olmaları için uyardı.

HANGİ İLLER RİSK ALTINDA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Çankırı, Çorum ve Yozgat illerinde öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar etkili olacak. Bu illerde yaşayan vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

VALİLİKTEN RESMİ UYARI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı da tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların, bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmaları önemle vurgulandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ani Sel ve Su Baskını: Yağışların ani sel ve su baskınlarına neden olabileceği belirtildi. Vatandaşların bu tür olaylara karşı önlem alması önem arz ediyor.

Yıldırım Tehlikesi: Gök gürültülü sağanak yağışların yıldırım tehlikesini de beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuldu.

Ulaşımda Aksamalar: Kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, bu yüzden sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Dolu Yağışı ve Kuvvetli Rüzgar: Dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın maddi hasarlara yol açabileceği belirtilerek, araçların ve diğer hassas eşyaların korunması gerektiği bildirildi.

Vatandaşların, meteorolojik uyarıları dikkatle takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşıyor. Herkesin can ve mal güvenliği için dikkatli olması gereken bir gün yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliklerden gelen yeni uyarılar için yetkili mercilerin açıklamaları takip edilmelidir.