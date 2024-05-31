Dr. Ender Saraç’ın,13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar’ uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Saraç’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında? Detaylar haberimizde:

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Ender Saraç, 1959 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ege Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleki kariyerine başlamadan önce Erzurum'un İspir ilçesinde Kırık Nahiyesi ve çevresinde mecburi hizmetini yerine getirdi. Askerliğini Çorlu'da Alay Tabibi olarak tamamladıktan sonra İzmir'de Aile Hekimliği ihtisasını tamamladı.

1990 yılından beri Ayurveda üzerine çalışan Saraç, İstanbul'a geldikten sonra Nükhet Duru ile birlikte UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi'nde çalıştı. Daha sonra Türkiye'nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan HAY SAĞLIK Merkezi'ni 1994 yılında kurdu ve o zamandan bu yana genişleterek faaliyetlerini sürdürdü. Ayrıca Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulustaki Doğa Arınma Merkezi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Türkiye'de doğal ve sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunan Saraç, "Ayurveda" adlı Türkiye'nin ilk Türkçe kitabını kaleme aldı ve kısa sürede 14. baskı yaparak uzun süre en çok satanlar arasında yer aldı.

Doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili birçok TV programı, yazılı basın röportajı, seminer, konferans ve panellerde çalışmalar yapan Saraç, bir dönem kurucularından olduğu Doğal Tıp Derneği'nin Genel Başkanlığını da yürüttü.

Halihazırda kendi kliniğinde görevine devam eden Dr. Ender Saraç'ın, zayıflama, koruyucu hekimlik ve hastalıklara çare bulma konularında pek çok tanınmış kişiye yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca Ayurveda eğitimi ve Aile Hekimliği ihtisasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı Akupunktur sertifikası bulunmaktadır.

20 yıldan fazla bir süredir vejetaryen olan Saraç, aynı zamanda bazı spiritüel teknikleri de uygulamaktadır. "Ayurveda Sağlıklı Zayıflama" adlı ikinci kitabı da 2002 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede Türkiye'nin en çok satanları arasına girdi.

Ayrıca Türkiye'nin ilk diplomalı astrologlarından biri olan Saraç, Sağlık ve Astroloji alanında da özel çalışmalar yapmaktadır. Ruhsal Gelişim, Spiritüel Teknikler ve Pozitif Enerji Teknikleri üzerine yaptığı çalışmalar da toplumun ilgisini çekmektedir.

Saraç, CNN-Türk, TRT-1, TRT-int, ATV gibi çeşitli kanallarda düzenli programlar yapmış ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda TV programlarına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Ayrıca Vatan gazetesinde de yazıları bulunan Saraç, sağlık konularındaki yazılarına devam etmekte ve Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Zayıflama servislerinin içeriğini de Shubuo ile birlikte sağlamaktadır.