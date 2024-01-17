Tahmini Okuma Süresi: dakika

Devlet Su İşleri Yozgat’a yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Boğazlıyan ilçesinde bulunan Oğulcuk Barajı'nda kesin kabul yapıldı.

Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan başkanlığındaki heyetin katılımıyla Boğazlıyan Oğulcuk Barajı'nın kesin kabulü yapıldı.

Temelden 30,5 metre yüksekliğe 15,98 hm³ depolama hacmine sahip Baraj 18 bin 720 dekar alanın sulamasına hizmet edecek.