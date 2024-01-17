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Yozgat İl Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere Trafik Eğitimleri hakkında bilgi verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelimizce, 15 Ocak 2024 tarihinde Sakarya İlkokulu, Trafik Eğitimleri, Genel trafik kuralları, Yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, Bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, Trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, Trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler, Emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında, 32 öğrencimize bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.