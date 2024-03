Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Vali Yardımcısı Adnan Kayık, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal açılış konuşması yaptı.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEPİMİZİN VAZİFESİDİR”

Kadınların ve kız çocuklarının varoluşsal değeri, saygınlığı ve dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak bir vazife olduğunu belirten Topal, “İnsan mükerrem ve mükemmel yaratılan bir varlıktır. Ve bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir inanç ve gelenekten geliyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlığın ufkunu aydınlatan evrensel mesajlarını bütün yeryüzüne ilan ettiği veda hutbesinde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah’tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara hatta tüm insanlığa bir sorumluluk olarak yüklemiştir. İşte cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlar. Bugün yeryüzünde kültürler, medeniyetler, şehirler, insani değerler bir bir yok olurken, Yaşanan savaşların, acıların ve zulmün bedelini en ağır biçimde ödeyenler maalesef kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Filistin’de, Suriye de, Doğu Türkistan da eşlerini ve çocuklarını kaybeden, evi ocağı tarumar edilen; Her türlü yokluğa ve acıya rağmen hayat mücadelesi veren hep kadınlardır. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, bu toprakları bize vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık türkülerinin bestecileri kadınlarımızdır. Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir kez daha önemle belirtmek isterim ki, Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın varoluşsal değeri, saygınlığı ve dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesidir. Bu itibarla, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün, kadının saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olmasını, bu alanda yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmasını, savaşın, şiddetin, yoksulluk ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olmasını temenni ediyorum. Tüm kadınlarımıza hayata kattıkları değerden ötürü şükranlarımı sunuyor hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“KADIN ERKEK EŞİTTİR DENİYOR AMA BEN BU EŞİTLİĞE İNANMIYORUM”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise, “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Nene Hatunlarımıza, Kınalı Hasan’ın annelerine kutlu olsun. Kadın Erkek eşittir deniyor ama ben bu eşitliğe inanmıyorum çünkü kadının daha hırslı olduğuna inanıyorum erkeklerden daha hırslı, daha becerikli, daha marifetli olduklarına inanıyorum. Sadece bugün değil her gün kadınlar günü. Sizler bizlerin hayatlarını anlamlandırıyor ve değerlendiriyorsunuz yaşamımızın her alanında ve her anında kadınlarımız var. AK Parti ailesi olarak kadınlara en fazla önem veren partiyiz mecliste de 50 tane kadın milletvekilimiz var bu anlamda Cumhurbaşkanımız kadınlarımıza ne kadar değer verdiğini göstermiş oluyor en genç milletvekilimiz 24 yaşında. Bu ülkede bunlar AK Parti öncesinde hiçbiri olmazdı Allah’a şükürler olsun bizim öyle bir liderimiz, öyle bir reisimiz var ki sizlerin değerini biliyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Parti olarak başarımızda siz kadınlarsınız” diye konuştu.

“KADINLARIMIZIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR”

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ise yaptığı konuşmada, “Ülkemizde kadınlarımız tam istediğimiz noktada değil maalesef her gün kadın cinayeti ile ilgili haberler alıyoruz. Bu olaylar geçmiş yıllara göre elbette iyi bir düzeydeyiz inşallah artık o cinayetlerden de bir gün haber almayız. Kadınlar için söylenecek çok söz var. Kadınlar kızım, kız kardeşim, annem, yavrum ve hayat arkadaşım. Ne hamur yoğuran ne çocuk doğuran kadınlarımız kollarımız, bacaklarımız ve başımız. Her zamanda başımızın üstünde yerleri var. Kadınlarımız için bundan sonra biraz daha çalışmalarımız gösteririz. Türkiye’de kadınlarımız için önemli çalışmaları yapıyorum ve yapmak istiyorum ulaşabildiğim kadarıyla da yaptım. Türkiye’de kadın kooperatifleri ile ilgili katkılarımız çok inşallah bundan sonra da devam edecek. Yozgat’ta bu konuda İl Başkanımıza çalışmalar yapmaları içini gerekli söylemlerde bulundum inşallah biraz daha Yozgat’ta da kadınlarımızı güçlü kılarız kadınlarımızla ilgili yapacağımız çok şey var eve katkıda bulunmak gibi düşüncelerimiz var” şeklinde konuştu.

“KADINLARIMIZIN CESARETİ İLE YOL ALMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Son olarak bir konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Kadınlar anamız, kadınlar bacımız, kadınlar kardeşimiz. Kadınlarımız evlerde bereketimiz, cephede savaşta cesaretimiz kadınlar her şeyimiz. Başta şehit kadınlarımızın, şehit annelerimizin ve şehit yakını kadınlarımızın ve gazilerimizin annelerinin ve tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadınlarımızın eli, kadınlarımızın merhameti, kadınlarımızın yüreği, kadınlarımızın cesareti ile yol almaya devam ediyoruz. Kadınlar ve analar denince Cennet anaların ayaklarının altındadır diyen bir Peygamberin ümmeti ve yine cephesinde, evinde, sokağında kadınıyla yan yana yürüyen bir milletin evladıyız. Zaman zaman kadına şiddetle karşı karışa geliyoruz. Zaman zaman maalesef cinayet mağduru olup ahirete göçen kadınlarımız oluyor” dedi.