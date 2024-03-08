30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için çalışmalarına devam eden DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım Yozgat'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli'yi ziyaret eden Yıldırım, borsa çalışmaları hakkında bilgi aldı, kentin ekonomisine dair fikir alışverişinde bulundu. Yıldırım, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı'yı da ziyaret etti.

Saha çalışmaları kapsamında vatandaş buluşmaları ve ziyaretlere devam eden DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ile bir araya geldi. Ziyarette borsa çalışmaları ile ilgili bilgi alan Yıldırım, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada;

"Yozgat Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Mehmet Erkekli'yi ziyaret ettik, çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misafirperverliği ve sıcak karşılaması için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Esnafının büyük bir kesimi ekonomik zorluklar içinde çıkış yolu arayan Yozgat'ta, sayın Erkekli ve yönetimi Ticaret Borsası olarak güzel işlere imza atmışlar. Kendilerini gönülden kutluyorum.

Ancak madalyonun öteki yüzünde son 30 yıldır Yozgat'ı yöneten belediye başkanları ve uzaktan yöneten siyasetçiler var. Keşke Mehmet beyden biraz feyz alsalardı, keşke biraz kopya çekselerdi Yozgatımız hak ettiği medeniyete bu kadar uzak kalmayacaktı. Üzülerek söylüyorum ki son 30 yıldır Yozgat Ticaret Borsası güzel işlere imza atarken, Yozgat Belediyesi'nin başkanları uçan kuşa borçlanıp, arsa satarak Yozgat'a ciddi bir ihanet içerisinde olmuşlardır. Ben Yozgatlı hemşehrilerimin vicdanına güveniyorum. İnanıyorum ki, bu kötü gidişe gereken cevabı sandıkta vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı da ziyaret eden DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, sohbet havasında gerçekleşen ziyarette kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yıldırım ziyarete dair "Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Sayın İlhami Bakıcı'yı ziyaret ettik. Kendisine nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakıcı'nın değerlendirmelerine göre Yozgat'ın ivedilikle bir çevre yolu projesine ihtiyacı olduğu ortadadır. Çünkü çevre yolu demek Yozgat'ın iki dağın arasında sıyrılarak her açıdan gelişiminin hızlanması demektir" ifadelerini kullandı.