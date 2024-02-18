İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim kampanyası programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Partililerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Taştan, MHP'li seçmenlere ve partililere başarılar diledi.

Ziyaretin ardından seçim çalışmalarını sürdüren Taştan, Yozgat'ın sanayi esnafını da unutmadı. Sanayi bölgesindeki esnafları tek tek ziyaret eden Taştan, onlara işlerinde başarılar ve hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.

Soğuk havaya rağmen sıcak bir ortamda esnafın ikram ettiği çayı yudumlayan Taştan, yapmayı planladığı çalışmalar hakkında esnafla bilgi alışverişinde bulundu. Seçim kampanyasının bu samimi ve birleştirici yaklaşımı, Yozgat'ta seçmenler arasında olumlu bir hava yarattı.