Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Tıp Fakültesi öğrencisi Mustafa Dursun bir açıklama yaptı.

Dursun, Filistin’de 5 aya yakın bir süredir çocuk, kadın, genç, ihtiyar demeden devam eden bir soykırım ve katliam olduğunu söyledi.

Her geçen dakika hatta her geçen saniye şehit edilen vatandaşların sayısının artmaya devam ettiğini vurgulayan Dursun, “Okullar, hastaneler, yaşlı bakım evleri, sığınma kampları tüm dünyanın gözü önünde acımasızca bombalanıyor. Kadın çocuk genç yaşlı acımasızca şehit edilirken, ‘Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur’ diyerek, birileri bu yaşananları sıradanlaştırarak bize unutturmaya çalışırken ‘Unutmuyoruz ve kardeşlerimizin yanındayız’ diyerek buradayız” dedi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

“Unutmuyoruz ve kardeşlerimizin yanındayız” diyen Dursun, “‘Zulme sessiz kalan zulmü yapan gibidir’ diyerek buradayız. Zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun diyerek buradayız. Çocuklar uyurken susulur ölürken değil diyerek buradayız. Biz Müslümanlar için Kudüs ve Mescid-i Aksa sıradan bir toprak parçası değildir. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası bir inanç ve iman davasıdır. Biz Müslümanlar için Mekke, Medine ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da o kadar kutsaldır. Bugün Filistin’de, Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da Müslümanların inancı ve kutsalları siyonist işgalcilerin postallarıyla çiğnenmektedir. Bu kutsallarımıza sahip çıkmak namaz kılmak, oruç tutmak kadar ehemmiyetli bir ibadettir. Kudüs ve Mescid-i Aksa, ümmetin izzeti ve namusudur. Katil ve işgalci Siyonist rejim şimdi açık açık refah sınır kapısına zorla gönderdiği bir buçuk milyon kardeşimizi şehit etmenin planlarını yaparken, tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka insanlık onurunu ayaklar altına alıyor. Bu süreç bize şunu gösterdi ki dünya üzerinde işgal edilmemiş tek toprak Filistin topraklarıymış. Dünyanın geri kalanı zaten fiilen ya da zihnen Siyonist işgale uğramış ama hiçbirimiz maalesef bu gerçeğin farkında değilmişiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

“HALKIMIZI BOYKOTA DEVAM ETMEYE ÇAĞIRIYORUM”

Dursun açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “İkiyüzlü ve kahpece yaklaşımlarla el altından İsrail’e destek veren tüm markların, tüm firmaların, tüm şahısların sadece Allah’ın huzurunda değil dünyada da savaş suçlusu olarak yargılandıklarını görmek istiyoruz. Ellerindeki malum kahve ve kolalarla Filistin’de şehit olan kardeşlerimize üzülüyor numarası yapan ikiyüzlü vicdansızları da Allah’a havale ederken Yozgat’tan tekrar sesleniyoruz. Ya yanında olun kardeşlerimizin ya da üzülüyor numarası yaparak daha fazla küçülmeyin. Gazze’de çocukların kolları ve bacakları morfinsiz kesilirken. Toplu mezarlar bile İsrail tankları ile yerle bir edilirken, küvezdeki bebeklerin fişi çekilip kahkahalarla tüm dünyanın gözü önünde çürümeye terk edilirken kendi konforundan ve rahatından taviz vermeyenleri sana havale ediyoruz Allah’ım. Son olarak Yozgat’tan tekrar sesleniyoruz. İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. Onu doğrudan ya da dolaylı yollarla destekleyenlerin tamamı terör yandaşıdır. Onlara destek veren firmaların temsilcileri ve bu ürünlerin satışını yapanlar da bu terör örgütünün finansmanlarıdır. Halkımızı bu cinayete ortak olmamaya, en onurlu ve etkili direniş olan boykota bugün ve bugünden sonra da devam etmeye çağırıyor, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndan Gazze’ye selam gönderiyorum.”