Yozgat’ta devlet desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran serbest veteriner hekim Altan Gültekin, çiftliğin enerji ihtiyacını Güneş Enerji Sistemi (GES) ile karşılıyor.

Sarıkaya ilçesinde 18 yıldır serbest veteriner olarak çalışan Altan Gültekin, 2021 yılında büyükbaş hayvan çiftliği kurmaya karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Gültekin, yurt dışından getirdiği simental cinsi 93 inekle aylık 70 ton süt elde etmeye başladı. Çiftliğin aylık 80 bin lira olan elektrik ihtiyacını karşılamak için TKDK'nin GES hibe desteğinden de yararlanan Gültekin, 2023 yılında işletmenin 3 bin metrekare çatısını 360 kilowatt (kW) gücünde güneş enerji panelleriyle kapladı. Aylık 80 bin lira olan elektrik giderini GES ile sıfıra indiren Gültekin, ürettiği fazla enerjiyi de dağıtım şirketine satarak ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

İki veteriner hekimle çiftlikte doğum, suni tohumlama, hayvan sağlığı gibi birçok çalışmayı yürüten Gültekin, TKDK desteğiyle süt üretimi üzerine kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğinde günde iki kez sağımla inek başına ortalama 25 litre süt alarak ekonomiye katkı sağlıyor.

“365 KW ENERJİ ÜRETİYORUZ”

İşletmelerini AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) sayesinde kurduklarını söyleyen Gültekin, “Burayı 2021 yılında IPARD destekli kurduk, şu an 93 baş anaç hayvanımız var. Geçen yıl geldikleri için 93 başta yavrumuz var. İkinci doğumlarımız da devam ediyor. Buraya yine IPARD ile 2023 yılında GES projesi kurduk, 365 kW güneş enerjisi üretmekteyiz. Bu ürettiğimiz enerjinin kendi kullandığımız kadarını da devletimize satmaktayız. Soğutma tanklarımız, yem karma makinesi, ısınma olsun bütün enerji giderlerimizi elektrikle sağlıyoruz. Bu proje bize ek gelir sağlıyor. Çevre için de iyi bir uygulama, büyük bir karbon salınımı da oluyordu, o sorunu da bitirdik.” dedi.

“AYLIK 80 BİN LİRA GİDER SIFIRA İNDİ”

Geçen yıl işletmesinin çatısına yaptırdığı GES ile 80 bin liralık elektrik giderlerini sıfıra indirdiğini belirten Gültekin, “Bütün çiftçilerimize bu projeleri öneriyoruz. Sarıkaya ilçemizde IPARD projeli 30 çiftliğimiz var. Çoğu arkadaşımıza yardımcı oluyor ve hep birlikte hareket ediyoruz. Bizim hem süt birliğimiz hem de kooperatifimiz var. Ne yaparsak ne iş yaparsak organize oluyoruz ve bu da bizim için ekonomik olarak kar etmemizi sağlıyor. Çiftliğimizde aylık ortalama 80 bin lira kadar elektrik giderimiz oluyordu. Şimdi bu 80 bin lira ile hem elektrik masraflarımızı karşılıyoruz hem de bize de aylık 40 bin lira gibi getiri sağlıyor. Mevsime göre de bu gelir değişiyor. Gün uzadıkça bizim GES’ten gelirimiz de artıyor. Devletimizin destekleri olmasa bu tesisi kurmamızın imkanı yoktu, devletimiz var olsun, daim olsun” şeklinde konuştu.