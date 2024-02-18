Hastanede ilk etapta yarın Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve İdari Birimler yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başlayacak.

Yerköy Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü itibarıyla Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve İdari Birimlerin yeni binada hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Yapımı tamamlanan 100 Yataklı Devlet Hastanemizin hazırlığı tamamlanan birimlerin taşınma işlemi başlamıştır. 19 Şubat 2024 Pazartesi günü Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve İdari Birimler yeni hastanemizde hizmet verecektir. İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan Ağız, diş sağlığı polikliniklerinin taşınması ve hazırlığını yerinde incelediler” dendi.

Açıklamada, yeni hastane binasının modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle Yerköy’e daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağı ve 100 yatak kapasiteli hastanede, birçok yeni poliklinik ve branşında hizmete gireceği belirtildi.

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinin taşınması ve hazırlıklarını yerinde incelediklerini belirterek, taşınma işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini, yeni binanın Yerköy’e hayırlı olmasını dilediler.