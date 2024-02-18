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Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, açıköğretim ortaokul ve lise öğrencilerine önemli bir duyuru yaptı.

E-randevu ve sınav giriş belgeleri hakkında açıklama yapan Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, “Açıköğretim ortaokul ve lisesi öğrencileri, e-randevularını ve sınav giriş belgesi işlemlerini öğrenci şifreleri veya e-devlet şifreleri ile açık ortaokul sayfasında bulunan öğrenci işleri sekmesine giriş yaparak gerçekleştirebilecekler” bilgilendirmesinde bulundu.

Sınav Giriş Belgelerini Alma Tarihleri:
Açıköğretim Ortaokul Giriş Belgesi: 26 Şubat’tan itibaren.
Açıköğretim Lisesi Giriş Belgesi: Mart ayından itibaren. 
Sınav Tarihleri:
Açıköğretim Ortaokul: 1-29 Mart arası
Açıköğretim Lisesi: 6-17 Mart arası

Kaynak: Haber Merkezi