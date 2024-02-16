İYİ Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmaları çerçevesinde Yeniden Refah Partisi'nin karargahına nezaket ziyaretinde bulundu.

Yozgat'taki siyasi atmosferin işbirliği ve saygı çerçevesinde şekillenmesine katkıda bulunan bu ziyaret, partiler arası diyalogun önemini bir kez daha vurguladı.

Taştan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı olarak, teşkilat üyeleriyle birlikte Yeniden Refah Partisi'ne bu nezaket ziyaretini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yozgat'a hizmet etme amacı güden tüm adayların değerli olduğunu ifade eden Taştan, "Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Biz de Yeniden Refah Partisi'nin karargahı bize yakın olduğu için ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Diğer partilere de uğrayacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Taştan'ın bu ziyareti, Yozgat'ta seçim öncesi olumlu bir atmosferin oluşmasına katkı sağlayarak, farklı siyasi görüşler arasında saygı ve diyalogun önemini ortaya koydu. İYİ Parti adayının, diğer partilere de benzer ziyaretlerde bulunacağını belirtmesi, seçim sürecindeki pozitif yaklaşımı ve birlikte çalışma arzusunu göstermesi açısından dikkat çekici.