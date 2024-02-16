Yozgat Valiliği İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan Fatih Cami’ni yaptığı paylaşımda tanıttı.

Valilik tarafından 1996’da kiliseden camiye çevrilen Fatih Cami hakkında tanıtım yapıldı.

Valilikten yapılan paylaşımda: “İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan cami 1996’da kiliseden camiye çevrilmiştir. Harim doğu-batı doğrultusunda iki sıra üçayakla üç nefe bölünmüştür. Neflerin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Orta nef daha geniş tutulmuştur. Sütunlar yüksek kare kaideler üzerine oturur. Köşeleri volütlü ince başlıkları vardır. Doğuda dışarı taşmayan bir apsis yanlarında pastaforiom hücreleri bulunur. Batıda ise güney ve kuzey kanada doğru galeri gibi uzanan U şeklinde bir mahfili bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.