42 okul ve kurum tarafından hazırlanarak kaymakamlığa gönderilen projeler, oluşturulan heyet tarafından incelerek 21 okuldan 28 projenin desteklenmesi uygun görüldü.

Kaymakam Recep Aydın başkanlığında gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, projeye katılan okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Protokol imzalama töreninde konuşan Kaymakam Recep Aydın, “Kaymakamlığımız tarafından yürütülecek ve belediyeler, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler tarafından destek sağlanıp uygulanacak olan eğitim projeleri destek programı ile ilçemizdeki öğrencilere kimlik ve kişilik kazandırma, sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile gençlerin ve çocukların evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkan ve zemini oluşturmak amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

“PROJELER DESTEKLENECEK”

Heyet tarafından onay alan projeler firmalar ve belediye başkanlıkları tarafından desteklenecek.

Desteklenmesine karar verilen projeler ise şu şekilde;

Desteklenen projelerin büyük çoğunluğu yüzde 70 oranında Boğazlıyan Belediyesi tarafından desteklenecektir. Merkez okulların yer aldığı 17 proje Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Uzunlu kasabasındaki okulların yer aldığı toplamda 4 projeden; 2 proje Uzunlu Belediye Başkanlığı, 2 proje ise YEOTEK Firması destekleri ile Yenipazar Beldesinde bulunan okulların yer aldığı 1 proje Yenipazar Belediye Başkanlığı destekleri ile Ovakent Beldesinde bulunan okulların yer aldığı 1 proje Ovakent Belediye Başkanlığı destekleri ile Sırçalı Beldesinde bulunan okulların yer aldığı 1 proje Sırçalı Belediye Başkanlığı destekleri ile Yamaçlı Beldesinde bulunan okulların yer aldığı 1 proje Yamaçlı Belediye Başkanlığı destekleri ile 3 projenin de Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecektir.

2024 yılında üçüncüsü düzenlenen projelerin birçoğu il ve ulusal düzeyde etkili olmuştur.