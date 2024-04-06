Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, çocuklar ve anneleri ile iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Özkan, bu tür etkinliklerin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek onlarla Ramazan'ın bereketini paylaşmak bizi fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.

Programda çocuklar ve annelerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Özkan, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile olan bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.