Yozgat İl Müftülüğüne bağlı İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda eğitim alan 11 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık tespit sınavını başarıyla tamamlayarak hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı.

İl Müftüsü Ali Gülden, hafızları makamında ağırlayarak icazet belgelerini takdim etti. Gülden, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Rabbim sizleri Kur'an ahlakıyla tezyin eylesin. Kur'an'a, İslam'a hizmetten ayırmasın inşallah" dedi.

Hafızlık belgelerini alan öğrencileri tebrik eden Müftü Gülden, aynı zamanda Kur'an kursu öğreticilerine de teşekkür etti.