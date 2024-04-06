Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek'in ev sahipliğinde iftar yemeği programı gerçekleştirildi.

İftar yemeği programına Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürü Kadir Erdem, okul kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve müdürlük çalışanları katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla alakalı yapılan açıklamada, “İlçemiz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat okulu toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine ilçe Kaymakamımız Ali Serttaş, Şube Müdürümüz Kadir Erdem, okul kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve müdürlük çalışanları katıldı. Çalışanlar arasında kaynaşma ve paylaşma duygusunu pekiştirmek için düzenlenen iftar yemeğinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek ve katılımcılar hep birlikte dua edip oruç açtı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek, iftar programına katılan herkese teşekkürlerini belirtti” ifadelerine yer verildi.