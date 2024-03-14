Yozgat’ta yaklaşık 30 yıldır terzilik mesleği ile uğraşan Asina Terzi işletme sahibi Mevlana Şenyürek, teknolojiye direnerek mesleğini yaşatıyor. Heves ile başladığı mesleğini Mevlana Şenyürek, 30 yıldır sürdürüyor.

Küçük yaşlarda mesleğe heves üzerine başladığını ve 30 yıldır severek yaptığını belirten Şenyürek, yanında çalıştıracak eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Yozgat’ta tek kalfanın kendi yanında çalıştığını söyleyen Şenyürek, başka hiçbir terzinin yanında kalfa ve çırak bulunmadığını söyledi.

“SADECE BENDE VAR”

Yozgat’ta tek kalfanın kendisinde olduğunu ifade eden Şenyürek, “Yıllardır bu mesleği yapıyorum. İlk zamanlarda vazgeçilmez bir meslek olarak terzilik görülüyordu. Okumayan yada yazın öğrenciler bizlerin yanında çıraklık yapıp meslek öğreniyorlardı. Ama şimdilerde tercih edilmiyor. Şuanda Yozgat’ta tek kalfa benim yanımda başka bir terzide kalfa yok. Her usta kendi işini kendi yapıyor. Bende kalfama elimden gelen tüm beceriyi öğretmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimizin bitmesini istemiyoruz. Bizden sonra gelen nesillere de aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR YÜKSELDİ İŞLER ARTTI”

Hazır giyimde fiyatların yüksek olduğuna dikkat çeken Şenyürek, “Bundan birkaç yıl önce hazır tekstil ürünlerinin fiyatı uygundu vatandaşlar söküklerini bile diktirmiyordu. Ama şuanlar da hazır giyimde fiyatlar oldukça arttığı için vatandaşlar elindeki ürüne sahip çıkıyor. En ufak bir sıkıntıda hemen bizlere geliyor söküklerini veya yırtık yerleri diktiriyor” ifadelerini kullandı.

“AŞIRI YOĞUNLUK VAR"

Ekonomik şartlar ve insanların kolay ürün beğenememesinin tadilat ve tamirat işlerini arttırdığını ifade eden Şenyürek, şu ifadeleri kullandı;“ Eskiden daha çok kadınlar kendilerine uygun kıyafeti seçmekte zorlanırken şimdi erkeklerde aynı şekilde daha seçici hale geldiler. Bu durumda insanlar üzerine oturan ve yakışan uygun kıyafeti bulduğunda değiştirmek istemeden giyinmeye devam etmek istiyor. Yırtılan, sökülen kıyafetlerini tadilat yaptırarak kullanmaya devam ediyorlar. Ben ve diğer meslektaşlarım, terziler olarak yeni kıyafetlerden daha çok kullanılan kıyafetleri tadilat ve tamirat ediyoruz.”

“SABIR VE İNCELİK İSTEYEN BİR İŞ”

Her meslekte olduğu gibi bu mesleğinde zorluklarına değinen Şenyürek, “İnsanlar çok sabırsız hem kısa sürede işlemleri bitsin, hem de kusursuz işçilik istiyorlar. Bu işte hız kadar çalışırken dikkatte önemli en ufak bir dikiş bile müşteriler tarafında büyük soruna dönüşebiliyor. Küçük yaşta başladığım terzilik işine hala severek devam ediyorum. Tüm müşterilerime severek iş yapıyorum” diyerek işine olan bağlılığını belirtti.