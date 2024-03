Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanları toplumda gerekli saygıyı ve hürmeti hak eden meslek grubudur” dedi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığımız bu anlamlı gün vesilesiyle, sağlık alanında görev yapan her bir bireyin, toplumumuz için taşıdığı kritik önemi ve katkıyı bir kez daha hatırlama ve onurlandırma fırsatı buluyoruz. Sizlerin; her koşulda, fedakârlıkla ve büyük bir adanmışlıkla yürüttüğünüz bu kutsal görev, toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde temel taşlardan biridir. Sağlık hizmetlerinin en önemli unsuru olan sizler, insan sağlığını her şeyin önünde tutarak, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, deneyim ve mesleki becerilerle, hastalarımızın hayatında önemli bir rol oynuyor, onlara umut ve şifa dağıtıyorsunuz. Bu kutsal meslek, derin bilgi ve becerinin yanı sıra, büyük bir sabır, anlayış ve empati gerektirmektedir. Zorlu şartlar altında dahi insan hayatını önceleyen sabır, metanet ve gayretleriniz takdire şayandır. Siz değerli sağlık çalışanları, bu yüksek standartları her gün üstlenerek, toplumumuzun sağlık ve esenliğini sağlama konusunda ölçülemeyecek katkılarda bulunmaktasınız. Bu vesileyle, mesleki yaşantıda karşılaştıkları tüm sorun ve sıkıntıları üstün gayret ve çabayla aşan sağlık ordumuzun her bir neferini gururla selamlıyoruz. Sağlığın, huzurun ve başarının sizlerle olması dileğiyle, 14 Mart Tıp Bayramınızı en derin saygılarımla kutlarım” ifadelerine yer verdi.