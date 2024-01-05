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Yeni siparişler, 15 Ocak tarihinde başlayacak olup, bu yıl çekiliş uygulanmayacak. Teslimatlar ise sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

TOGG'un açıklamasına göre, Türkiye genelinde 81 ilde 2023 boyunca 19,583 kullanıcıya T10X akıllı cihazlarıyla hizmet veren firma, 2024 için sipariş takvimini belirledi. Bu yıl içinde çekiliş yapılmayacak, teslimatlar ise sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve üretim planlamasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

6-10 Ocak tarihleri arasında 2023 çekilişinde yedek listede bulunan kullanıcılar, konfigürasyonlarını güncelleme imkanına sahip olacak. 15-19 Ocak tarihleri arasında Nisan 2023 çekilişine katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara öncelikli sipariş oluşturma fırsatı tanınacak. 20 Ocak itibarıyla ise sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

TOGG, güvenlik ve konfora odaklanarak akıllı cihazlarının yazılımlarını düzenli olarak güncelleyerek uzun ömürlü ve yüksek ikinci el değerine sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor. 2024 üretim yılı T10X modelinde sunulan donanım versiyonları ve içerikleri şu şekilde:

V1 Donanım Tipi (Standart 18 inç jantlar): Kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar, otomatik kararan iç dikiz aynası gibi özelliklere sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunulmaktadır.

V2 Donanım Tipi (Standart 19 inç jantlar): V1'de sunulan özelliklere ek olarak, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk gibi özellikleri içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar ayrıca uzun menzil seçeneğiyle V1 donanım tipini de tercih edebilirler.