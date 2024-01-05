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Bilim insanları, çayın 65 derecenin altındaki sıcaklıklarda tüketilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Geleneksel bir içecek olan çay, muhabbetlerin dostu ve sofralardan eksik olmayan bir öğün arkadaşı olmasının yanı sıra, yeni bir araştırmada yemek borusu kanseri ile ilişkilendirilmektedir. Atilla Eroğlu liderliğindeki bir ekip, Doğu Anadolu bölgesinde sıkça görülen yemek borusu kanseri üzerine kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Çalışma kapsamında, 25 yıldır yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ve 720 kadının verileri toplanmış, bu hastaların yüzde 85'inin çayı çok sıcak içtiği tespit edilmiştir. Sıcak çayın yanı sıra genetik faktörler, sebze ve meyve yetersizliği, sigara ve alkol gibi etkenler de yemek borusu kanseri üzerinde araştırılmıştır. Bu çalışma, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, çayın çeşitli faydalarına değinirken, vücuda bazı zararlarının da bulunduğunu belirtmiştir. Özellikle 85 derecenin üzerinde içilen çayın sindirim sisteminde ciddi yanıklara ve hücre değişikliğine neden olabileceğini ifade etmiş, "Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim. Bilimsel çalışmamızda, çayın etkileri ve bölgemizde yemek borusu kanserlerinin fazla görülmesini araştırdık, en önemli sebebin sıcak çay tüketimi olduğunu, 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını bilimsel veri olarak tespit ettik. Lütfen çayı hafif ılıtıp için" demiştir.

Araştırmada çay içme sıklığı ile yoğunluğu karşılaştırılan kişilerin özellikle Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan gibi çevre illerde daha sık görülen yemek borusu kanserinin en önemli sebebinin sıcak çay tüketimi olduğu ortaya çıkmıştır. Günde 1 litreden az çay içenler ile daha fazla içenler karşılaştırılmış, günde 15-20 bardak çay içenlerde yemek borusu kanserinin yüksek oranda görüldüğü tespit edilmiştir.

Uzmanlar, bu bulgular ışığında vatandaşları çaylarını ılıtılmış şekilde içmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, çayın içerisine şeker eklenip karıştırıldığında sıcaklığının daha da düştüğünü belirterek, önerilenin günde 5-6 bardak hafif ılıtılmış çay içilmesi olduğunu vurguluyor.