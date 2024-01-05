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Yozgat’ın komşusu Tokat'ta bulunan kuyumcularda hareketli günler yaşandığı aktarılıyor.

Ocak ayının başlamasıyla birlikte altın fiyatlarındaki artış, vatandaşları ellerindeki altınları satmaya yönlendiriyor. Yılbaşından önce 3 bin 200 lira civarında olan çeyrek altının fiyatı, 4 Ocak 2024 tarihinde 3 bin 400 liraya kadar yükseldi. 2023 yılında altın alan vatandaşlar, bu artışı fırsat bilerek kuyumcularda sırayla bekliyor.

Altın, son yıllarda en karlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor ve bu durum kuyumcularda büyük bir yoğunluğa neden oluyor. Altına yatırım yapanlar, son bir yıl içinde önemli bir kar elde etmiş durumda. Kuyumcular, altın sahiplerine fiyatların daha da artabileceğini ve altınlarını satmak isteyenlerin bir süre daha beklemelerini öneriyor.

Kuyumcu esnafı, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Altın fiyatlarındaki yükselişi önceden bekliyorduk ve şimdi gerçekleşti. Ocak ayının sonlarına kadar bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlara, biraz daha sabretmelerini tavsiye ediyoruz." Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip eden yatırımcılar, kuyumculardan gelecek fiyat beklentilerine göre hareket etmeye devam ediyor.