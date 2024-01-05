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Eski tip ehliyet sahiplerine kötü haber: Yeni düzenleme ile birlikte, 2016 yılından önce alınan ehliyetlerin değiştirilmesine yönelik süre sona erdi. Şu anda yeni tip çipli ehliyet kartı kullananları etkilemeyen bu gelişme, mevcut eski tip ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor. İşte tüm sürücüleri yakından ilgilendiren detaylar:

2016 yılından önce alınan ve hala kullanılan eski tip ehliyet sahiplerine tanınan değiştirme süresi, bir süre sonra sona erecek ve bu süre içinde işlemi gerçekleştirmeyenlerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Değişim yapmayan ve eski tip ehliyetleriyle araç kullanan sürücülere idari para cezaları kesilecek.

Sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan "Son tarih ne zaman?" sorusunun cevabı da önemli bir detayı içeriyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan süre, 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl daha uzatıldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında, 2016 yılı öncesinde alınan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri için tanınan süre, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatıldı. Bu kararın, pandemi nedeniyle vatandaşların müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla alındığı belirtildi.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip sürücü belgelerini değiştirmeyen sürücüler, yeni süreçle birlikte 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecekler. Bu süre içinde değişim yapmayan sürücülere ise idari para cezası uygulanacak.