Yozgat İl Müftülüğü tarafından Kur’an Kursu Öğreticileri istişare toplantısı düzenlendi.
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında hafızlık Kur'an kurslarında görevli öğreticileri ile hafızlık teknik ve uygulamalarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu, Bölge Yatılı Kur’an Kursu, İmran Hafızlık Kur’an Kursu öğreticilerinin katıldığı durum değerlendirmesi ve istişare toplantısı İl Müftülüğü Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Haber MerkeziKaynak: Haber Merkezi