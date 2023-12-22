Tahmini Okuma Süresi: dakika

Proje kapsamda Yozgat’ta öğrenciler tarafından yapılan çalışmalardan iyi örnekler ve dikkat çekici etkinlikler oluşturulan komisyon tarafından seçildi.

Katılım sağlayan ve emek veren tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden İl Milli eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bir projedir. Bu projenin amacı, öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini sağlamaktır. ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi”, öğrencilerin dilimizi daha iyi öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında, öğrencilere Türkçemizin zenginlikleri tanıtılmakta ve öğrenciler dilimizi daha etkili bir şekilde kullanmaları için teşvik edilmektedir. Proje, 2023 yılında başlatılmış ve tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Proje kapsamında, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin aşağıdaki kazanımlar elde etmesi hedeflenmektedir. Proje, öğrencilerin dil bilincini geliştirmeye ve Türkçeyi daha iyi kullanmalarına katkı sağlaması bakımından önemli bir projedir” ifadelerini kullandı.