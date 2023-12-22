Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Şehit Gökhan Peker Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Okulda incelemelerde bulunan Altınkaynak öğretmenlerle de sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza, ülkemizin istikbaline, temel benliğine ve milli geleneklerine uygun bir şekilde eğitim vermemizin birinci önceliğimiz olması gerektiğini belirten Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Evlerinden ayrılarak bir şeyler başarmanın mutluluğunu yaşayacak bir ortama ayak basan çocuklarımıza, ilk defa başlayacakları eğitim öğretim hayatlarında başarıları diliyorum” ifadelerini kullandı.