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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Travma İleri Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik 18-21 Aralık 2023 tarihleri arasında Güncel, Travma İleri Yaşam Desteği eğitimi düzenlendi.

Travma İleri Yaşam Desteği ve uygulamalarının anlatıldığı dört gün süren eğitim eğitmenleri Çilem Hazer, Zeliha Salman, Mustafa Doğan, Aysun Çay ve Melike Cihangiroğlu katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim sonrasında sınavda başarılı olan katılımcılara Travma İleri Yaşam Desteği Sertifikası verildi.