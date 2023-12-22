Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Travma İleri Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik 18-21 Aralık 2023 tarihleri arasında  Güncel, Travma İleri Yaşam Desteği eğitimi düzenlendi.

Travma ileri yaşam desteği eğitimi

Travma İleri Yaşam Desteği ve uygulamalarının anlatıldığı dört gün süren eğitim eğitmenleri Çilem Hazer, Zeliha Salman, Mustafa Doğan, Aysun Çay ve Melike Cihangiroğlu katılımcılara bilgi verdi.

Travma ileri yaşam desteği eğitimi5

21 Aralık 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 21 Aralık 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler

Eğitim sonrasında sınavda başarılı olan katılımcılara Travma İleri Yaşam Desteği Sertifikası verildi.

Kaynak: Haber Merkezi