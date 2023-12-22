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Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, ilçedeki tüm okullarda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrenciler ile birlikte kitap okudu.

Kaymakam Tahir Ardal, ilçedeki tüm okullarda belirli aralıklarla düzenlenen kitap okuma etkinliğine Gümüşsu köy okulunda katıldı.

Öğrencilerle birlikte bir süre kitap okuyan Kaymakam Ardal, kitap okumanın hayat boyu devam etmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayarak, kitap okumanın önemi ve kitap okuma alışkanlığı ile ilgili öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Ardal, öğrenciler tarafından geliştirilen beceri atölyesinde projelerini inceledi.