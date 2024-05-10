Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan artan şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Bakanlık, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni tedbirlere yer verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Son zamanlarda özellikle eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının artması Milli Eğitim Bakanlığını önlem almaya sevk etti. Bakanlık, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni tedbirlerin yer alacağı düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının ve son olarak İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere karşı işlenen suçlara daha ağır cezalar getirilmesi için adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şiddete karşı 4 madde içeren bir teklif hazırlandı ve bu teklifin değerlendirmesi için bu hafta bir toplantı yapılması bekleniyor. Taslakta, okullarda yöneticilere, öğretmenlere ve diğer personele karşı işlenen suçlarda cezaların yarı oranında artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmemesi de dikkat çekiyor. Ayrıca, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin kamu görevlisi sayılması da teklifte yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet içeren suçlarda cezaların %50 oranında artırılmasını önerdiklerini belirtti. Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." dedi.