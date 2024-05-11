Özellikle şeker ve prostat hastaları için son derece faydalı olduğunu belirten Uymaz, üsküle soğanının vücuttaki iltihapları giderdiğini de ekledi. Ayrıca, istek üzerine üsküle soğanıyla yapılan turşunun da sağlık açısından oldukça değerli olduğunu dile getirdi.

Uymaz'ın aktardığına göre, beyaz soğanlarda bulunan siyahlıkların kansere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, üsküle soğanının bu tür bir risk taşımadığını vurguladı ve organik ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

Üsküle soğanının bir diğer adının Anadolu'da mor soğan olduğunu belirten Uymaz, eskiden her şeye ulaşmanın zor olduğu dönemlerde bu soğanların kıymetinin bilindiğini ve çeşitli amaçlarla kullanıldığını ifade etti.

Uymaz, günümüzde üsküle soğanının unutulduğunu ve Yozgat'ın yerlilerinin köylülük ve şehirlilik kimliklerini yitirdiğini belirtti.

Üsküle soğanının sağlık açısından sayısız faydasından bahseden Uymaz, bu mucizevi sebzenin kanı pıhtılaşmayı önleyerek kalbi güçlendirdiğini, boğaz iltihaplarına ve sinirsel hastalıklara iyi geldiğini, tansiyonu düşürdüğünü ve çeşitli cilt sorunlarına çare olduğunu anlattı.

“FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR”

Soğanın diğer faydalarından da bahseden Davut Uymaz, şu bilgileri verdi: “Mor soğanın taşıdığı esterler, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbi güçlendirmeye yardımcı olur. Boğaz iltihabı tedavisi ve sesin güzelleştirilmesi için de etkili olan mor soğanın bir diğer faydası da sinirsel hastalıkları da tedavi edebilmesidir. Öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarına karşı en iyi ilaçlardan biri olan mor soğan balla karıştırıldığında doğal bir iyileştirici görevi görür. Günde üç çorba kaşığı balla karıştırılmış mor soğan tüketmek hastalıklarınızın erken iyileşmesi ve hastalıklara karşı bir koruyucu görevi oluşturacaktır. Kan yapımına da yardımcı olan bu mucizevi sebze, kan basıncı yani tansiyonu düşürücü bir etkiye sahiptir. Kalp çarpıntılarını gideren mor soğan şeker hastalığına karşı da bolca tüketilmesi gereken besinlerden. Zayıf ve güçsüz tırnak yapısına sahip olan bireylerin tırnakları mor soğan sayesinde güçlenerek sağlıklı tırnaklara dönüşebilmekte. Çıban ve vücut şişmelerinde de etkisini gösteren mor soğan burun kanamalarında burnun önüne bağlanarak kanamanın durdurulduğu görülür. Kesik ve yanıklarınıza doğal bir çözüm olabilecek besinlerden biri de mor soğandır. Mor soğan, yaraların mikrop kapıp iltihap oluşmasını önler. Safra kesesi salgısını arttırarak taş oluşumlarının da önüne geçer.”