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Her yıl yaşanan balık ölümleri hem balıkçıları hem de köy halkını tedirgin ediyor.

Yaşanan ani balık ölümleri ile ilgili Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Yozgat’ın en büyük barajlarından olan ve tarımsal sulama ile balık üretimi için kullanılan Gelingüllü Barajı’nda binlerce balık kenara vurdu.

Köylüler ve balık tutkunları ölümlerim bilinçsiz sulama, zirai ilaçlama ve fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünürken, Tarım ve Orman Müdürlüğü, numune alarak inceleme başlattı.

Vatandaşlar tepkilerini, “Bilinçsiz sulama ve baraj kenarlarına atılan zirai ilaçlar balıkları bu duruma getiriyor. Burası tamamıyla ölü balık. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Baraj kenarına atılan zirai ilaçlar sonucu olan durum. Şeker Fabrikasından gelen zehirli atıklar bu hayvanları bu duruma düşürüyor” sözleriyle dile getirdi.

Gelingüllü Barajı’nda balıkçılıkla uğraşan Yakup Parlak, “Şeker Fabrikasının atığı başladığı zaman baraj bu hale geliyor. Bu olay yeni bir olay değil 10 yıldır bu şekilde devam ediyor. 10’uncu ayın 15’i olduğu zaman o taraftan gelen sulardan dolayı barajın bu bölümünde canlı kalmıyor. Bu barajın en değerli balığı levrek. Bu sular önce onu öldürüyor daha sonra sazanı ve diğer türleri öldürüyor” şeklinde konuştu.