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2023 yılı Black Friday indirimleriyle ilgili geri sayım başladı. Türkiye genelinde büyük bir merakla beklenen bu indirimler, 24 Kasım Cuma günü kapılarını aralayacak.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da indirim çılgınlığı 24 Kasım Cuma gecesi 00.01'de başlayacak ve 25 Kasım Cumartesi gecesi 23.59'a kadar devam edecek.

Black Friday, son yıllarda birçok marka ve e-ticaret sitesi tarafından kasımın başında erken fırsatlarla başlatılıyor.

Dolayısıyla, avantajlı alışveriş yapmak isteyenler, şimdiden alışveriş sitelerini ziyaret ederek bu indirim kampanyalarını takip edebilirler.

Yozgatlılar, bu fırsatları kaçırmayın! Saatlerinizi ayarlayın ve en cazip Black Friday indirimlerinden yararlanmak için hazır olun!