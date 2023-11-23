2023 yılı Black Friday indirimleriyle ilgili geri sayım başladı. Türkiye genelinde büyük bir merakla beklenen bu indirimler, 24 Kasım Cuma günü kapılarını aralayacak.

Yozgatlılar heyecan başlıyor! Saatlerinizi ayarlayın (2)

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da indirim çılgınlığı 24 Kasım Cuma gecesi 00.01'de başlayacak ve 25 Kasım Cumartesi gecesi 23.59'a kadar devam edecek.

İhtiyaç sahibi çocukları unutmadılar: Destek kermesi düzenlendiler!  İhtiyaç sahibi çocukları unutmadılar: Destek kermesi düzenlendiler! 

Yozgatlılar heyecan başlıyor! Saatlerinizi ayarlayın (1)

Black Friday, son yıllarda birçok marka ve e-ticaret sitesi tarafından kasımın başında erken fırsatlarla başlatılıyor.

Dolayısıyla, avantajlı alışveriş yapmak isteyenler, şimdiden alışveriş sitelerini ziyaret ederek bu indirim kampanyalarını takip edebilirler.

Yozgatlılar heyecan başlıyor! Saatlerinizi ayarlayın (3)

Yozgatlılar, bu fırsatları kaçırmayın! Saatlerinizi ayarlayın ve en cazip Black Friday indirimlerinden yararlanmak için hazır olun!

Kaynak: Haber Merkezi