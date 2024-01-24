Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kış ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarına ara vermeyen Şefaatli Belediyesi, Fatih Mahallesi ve Adliye Sarayı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Yapmış olduğu çalışmalar ile ilçeye yeni bir görünüm kazandıran Şefaatli Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Fatih Mahallesi ve Adliye Sarayı mevkiinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Karaca, yapılan çalışmalarla Şefaatli’nin ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

İlçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Karaca, "Şefaatli’nin ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmak istiyoruz. İlçemizin her köşesinde büyük bir hızla kalıcı ve sürdürülebilir işler yapıyoruz. Kış kendini hissettirdi ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor ve ihtiyaç analizi doğrultusunda en çok sorun yaşanan yollara öncelik veriyoruz. Ekibimizin yaptığı planlamalar doğrultusunda diğer kurumlarla da yapılan işbirliği ile bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Çalışmalarımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.