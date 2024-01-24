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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birimi tarafından Yerköy ve Çandır İlçe Devlet Hastanelerinde masa başı ve saha tatbikatları yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi sorumlusu Yusuf Civan tarafından ülke ve Yozgat’ta meydana gelecek trafik ve tren kazalarına karşı önceden önlem almak kazalara karşı hastane personelini bilgilendirdi.

Bilgilendirmenin ardından Çandır ve Yerköy ilçe Devlet Hastanelerinde, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında trafik ve tren kazası konulu masa başı ve saha tatbikatı düzenlendi.