Yozgat Valiliği tarafından sahte bağlantılara dikkat çekilerek bir açıklama yapıldı.

İletilen sahte linklere tıklamamak gerektiğine dikkat çeken Valilik, herhangi bir üyelik ya da ödeme işleminin de yapılmaması gerektiğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden ‘özel gün, fırsat indirimleri’ gibi başlıklarla paylaşılan sahte bağlantılara dikkat. İletilen bu tür sahte linklere tıklamayın, herhangi bir üyelik ya da ödeme işlemi yapmayın. Çevrim içi alışverişlerinizde resmî internet sitelerini ve uygulamaları tercih edin. Satın alma işlemlerinizde güvenli ödeme yöntemlerini (3D Secure, sanal kart) kullanmaya özen gösterin” ifadelerine yer verildi.