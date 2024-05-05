Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:51 05:29 12:43 16:33 19:46 21:17

Akdağmadeni 03:48 05:25 12:38 16:29 19:41 21:12

Aydıncık 03:48 05:27 12:41 16:32 19:45 21:16

Boğazlıyan 03:52 05:29 12:41 16:31 19:43 21:13

Çandır 03:51 05:28 12:40 16:30 19:42 21:12

Çayıralan 03:50 05:27 12:39 16:29 19:41 21:11

Çekerek 03:47 05:26 12:40 16:31 19:44 21:15

Kadışehri 03:46 05:25 12:39 16:29 19:42 21:14

Saraykent 03:49 05:27 12:40 16:30 19:43 21:14

Sarıkaya 03:50 05:28 12:40 16:30 19:43 21:13

Şefaatli 03:53 05:30 12:43 16:33 19:45 21:16

Sorgun 03:50 05:28 12:41 16:32 19:44 21:15

Yenifakılı 03:53 05:30 12:42 16:32 19:44 21:14

Yerköy 03:53 05:31 12:44 16:34 19:47 21:18