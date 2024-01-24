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Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar Bölge Müdürü olarak görev yapan Okan Bal için veda yemeği düzenlendi.

Okan Bal’ın DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş olarak atanması nedeniyle Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğünde veda yemeği programı düzenlendi.

DSİ Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Bölge Müdür Yardımcılar ve Şube Müdürlerinin katıldığı yemekte söz alan Rahmi Şahin, Okan Bal'ın öne çıkan hizmetleri ve değerli katkıları için teşekkürlerini ileterek Bölge Müdürlüğü adına hazırlanan plaketi takdim etti.

Okan Bal ise konuşma yaparak teşekkürlerini iletti ve yeni görevinde Bölge Müdürü Rahmi Şahin'e başarılar diledi.