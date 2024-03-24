Yozgat Valiliği engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli uyarılarda bulundu.

Valilik, engelli vatandaşların günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla çeşitli önlemler almaya devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına önemli bir uyarıda bulunuldu.

Araçların engelli rampası önlerine ve özel olarak belirlenmiş engelli park alanlarına park edilmemesi gerektiği konusunda vurgu yapıldı.

Yozgat Valiliği, bu konuda toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Yozgat’ta herkesin hayata eşit katılımını sağlamak için, lütfen araçlarımızı engelli rampaları ve engelli park alanlarının önüne park etmeyelim" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Bu adımın, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve toplum içinde daha fazla erişilebilirlik sağlanması amacıyla atıldığına dikkat çekildi. Yozgat Valiliği, toplumun desteğiyle bu gibi önlemlerin daha etkin bir şekilde uygulanabileceğine inanıyor.