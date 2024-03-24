YOBÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, YOBÜ Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer ile birlikte 22 Mart 2024 Cuma günü "Bahçeler Bilim Söyleşileri" programı için Boğazlıyan'da Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdürü Kureyş Kaya’nın daveti üzerine gidilen okulda, "Boğazlıyan'dan da Oktay Sinanoğlu çıkabilir" mottosu etrafında bilim insanlarını fark ettirmeye çalışan akademisyenler, "Bilim ve Teknolojiye Dair Mini Söyleşiler" ile çocukların merakını tahrik edici sohbetlerde bulundular. "Moleküllerin Dünyasına yolculuk" başlığı etrafında gözle görülenlerin içeriğinde göremediğimiz atom ve moleküller ile ilgili bilgiler paylaşan akademisyenler, "Ben de yaparım" vurgusuyla çocukların seviyesine uygun biçimde özgüven artırıcı atmosferler oluşturdular.

ÖĞRENCİLERİN SORULARI CEVAPLANDI

Akademisyenlerle birlikte Boğazlıyan MYO öğrencilerinden İsmail Uysal, Zeynep Sude Cansever ve Seher Eyier de etkinliklerde yer alıp öğrencilerle örnek deneyler yaptılar. Böylesine güzel bir faaliyette yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden üniversite öğrencileri, teknolojinin yaygınlaşmasıyla her gün yeni şeylerden haberdar olan çocuklarla ilgi çekici bir oyun tasarlayarak iletişimi oyunlaştırmanın ve eğlenceli etkinlikle onların dikkatlerini ve aktif katılımlarını artırmanın güzelliğini deneyimlediklerini ifade ettiler. Öğrencilerin meraklı sorularını cevaplayarak onlarla güçlü bir iletişim kurma duygusunu yaşadılar.

GÜNÜN ANISINA KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Etkinlikte öğrencilerin hayallerini ifade etmelerine ve o yönde proje yapmalarına teşvik edilmesi, onların gelecekle ilgili hem üniversite hayatı hem de kariyerleri hakkında erken yaşta bilgi edinmelerini bu tür etkinliklerde vurgulamayı önemseyen akademisyenler, hem okula hem de öğrencilere günün anısına hediye kitaplardan da götürdüler.

Her sınıfa girildiğinde, kendilerine sorulan sorulara karşı çocukların cevapları, farklı düşünceleri, hayalleri ve hedeflerinden bahsederken gözlerindeki ışığın yapılan etkinliğin ne kadar doğru ve ihtiyaç olan bir faaliyet olduğunun anlaşıldığı değerlendirilen programda, kendilerine hediye edilen kitapları heyecanlanarak ve merakla inceledikleri gözlendi.

“BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile temas kurarak etkinliğin okullarında gerçekleştirilmesine öncülük eden okulun öğretmenlerinden Esma Tekin, kendilerini kırmayıp geldikleri için akademisyenlere teşekkür etti ve “Sizleri yorduk ama çok güzel bir deneyim yaşandı. Hem kendi adıma hem öğrencilerim adına hem de okulumuz adına teşekkür ederiz. Mustafa Böyükata hocamızın çocuklarla olan iletişimi ve o kısacık zamanda öğrencilerimle kurduğu bağ benim için çok kıymetliydi. Güzel bir amaç için yollarımız kesişti inşallah başka projelerde de buluşuruz” dedi.

Boğazlıyan - Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu Müdürü Kureyş Kaya, gayet güzel ve amacına uygun bir etkinlik olduğunu ifade ederek akademisyenlerin öğrencilere yaklaşımının, çocuklarla iletişim tarzlarının oldukça yerinde ve etkili olduğunu vurguladı. Kaya, öğrencilerin de çok memnun kaldıklarına değinip Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğr. Gör. Ferhat Oflezer ile öğrencilerine teşekkür etti.