Yozgat İl Müftülüğü ve Fransa Diyanet işleri Türk İslam Birliği Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Yozgat İl Müftülüğü ve Fransa Diyanet işleri Türk İslam Birliği Derneğince gerçekleştirilen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat’ta ikamet etmeye başlayan depremzede vatandaşlar, engelli vatandaşlar ve yakınları ile ulusal ve yerel basın mensupları katılım sağladı.

Yapılan programdan sonra Yozgat Valiliğinden şu açıklama yapıldı: “Valimiz Mehmet Ali Özkan, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve ilimizde ikamet etmeye başlayan depremzede vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız ve yakınları ile ulusal ve yerel basın mensupları ile iftar sofrasında bir araya geldi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerini iletip Ramazan aylarını tebrik eden Valimiz Özkan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyip, bir daha böyle bir acının yaşanmaması temennisinde bulundu. İftar programını organize eden, Fransa Diyanet işleri Türk İslam Birliği Derneği ve İl Müftülüğü'ne teşekkür ediyoruz.”