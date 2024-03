Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife)” başlıklı proje kapsamında 4 gönüllü arıyor.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife)” başlıklı proje kapsamında 4 gönüllü aranıyor.

Gönüllülük faaliyetleri 14 Nisan-23 Mayıs 2024 tarihler arasında 40 gün süreyle Sorgun'da düzenlenecek.

Düzenlenen proje ile ilgili bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” dedi.

GÖNÜLLÜ EKİPLER PROGRAMI

Gönüllülük ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleri olduğunu ifade eden Başkan Uğuz, “Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir” şeklinde konuştu.

“GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ”

Yapmış oldukları projeler ve eğitimler ile gençlere destek olduklarını söyleyen Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde hazırladığımız "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanmıştır. SORGED kurulduğu günden bu yana gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, çevre ve spor alanların da çalışmalar yürütmektedir. Özellikle gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmaktadır. Gençlerimiz arasında gönüllülüğü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktadır. Dijital çağında gençlerin iş sahibi olabilmeleri için 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, iletişim kurabilme, motivasyon, dil becerileri, girişimcilik gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla da çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır. Toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye’nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU DETAYLARI

Gönüllülük faaliyetleri 14 Nisan-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında 40 gün sürecekğinin altını çizen Uğuz, proje hakkında şu bilgileri verdi; “Gönüllüler haftanın belirli günlerinde spor kurslarına katılacak ve spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenleyecekler. Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 gün tatil yapacaktır. Gönüllüler hafta içi veya hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında gönüllülük faaliyetlerinde yer alacaktır. Program kapsamında gönüllülere 40 gün için 200 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Yozgat dışından katılacak katılımcıların seyahat, konaklamaları ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Gönüllülük takımında Türkiye'den ve İtalya, Romanya ve Ürdün'den olmak üzere toplamda 16 genç katılım sağlayacak. Gönüllülük programına Yozgat ve Türkiye genelinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Gönüllülük faaliyetleri Sorgun'da gerçekleşecektir. Gönüllülük programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Gönüllülük programına 18-30 yaş grubu aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Daha önce bireysel kısa dönem 2 ay ve uzun dönem 12 ay gönüllülük yapan katılımcılar bu projeye başvuru yapabilir. Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir gönüllülük sözleşmesi imzalanacaktır. Gönüllülerin seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeterliliği ve gönüllülük çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Gelen başvurular Sorgun Gençlik Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından okunup, değerlendirecek. Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacaktır. Katılımcıların en az B1 seviyesinde İngilizce konuşabilmesi gerekmektedir. Lütfen başvurularınızı Europass CV ve Motivasyon Mektubunuzu konu başlığına Sport4HealthyLife ESC Başvurusu yazarak [email protected] adresine mail gönderiniz. Europass CV ve Motivasyon Mektubu gönderilmesi zorunludur. Her iki dosyadan birinin eksik gönderilmesinde başvurular dikkate alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 5 Nisan 2024 Cuma günüdür.”