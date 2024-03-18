Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde 107.0 frekansıyla hizmet veren Bozok FM, bölgenin, şehrin ve üniversitenin güçlü sesi olmaya devam ediyor.

Tamamıyla öğrenciyi merkezine alan anlayış ve zengin içerikleriyle toplumun sesi olan Bozok FM genç ve dinamik kadrosuyla gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Kültür-sanattan, eğlenceye; sağlıktan, eğitime; sosyal sorumluluktan dini içerikli “Konuştukça”, “Bozok Yaylasından”, “Üniversiteden Haberler”, “Yozgat’ta Neler Oluyor?”, “Hayata İletişim Molası” ve “İslam Atlası” gibi yayın akışıyla topluma, geniş kitlelere sesini duyuruyor.

Radyo yayınlarına radyoculuk alanında eğitim almamış kişilerin de katılımı özendirilerek alternatif yayınlara da imkân tanınıyor. Öğrencilerimizin, toplumsal sorumluluk bilinciyle içerik üretebilmelerine, radyo yayıncılığında olan yapım-yönetim süreçlerine hâkim olmalarına, birlikte ekip ruhuyla çalışmalarına imkân sağlayan ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmek hedefinde olan Bozok FM yayınları önümüzdeki günlerde de zenginleşerek devam edecek” ifadelerine yer verildi.