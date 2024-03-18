Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda, işçi alımı için kura çekimi tarihi ve detayları merak edilmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin işçi alımı için kura çekiminin Nisan'ın 4'ünde yapılacağını duyurdu. Koca, mülakat olmayacağını ve doğrudan atamanın gerçekleştirileceğini belirtti. Kura çekimi, noter huzurunda ve canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak.

Bakan Koca'nın Bolu'da yaptığı bir sohbette paylaştığı bilgilere göre, kura çekimi ÖSYM puanıyla yapılacak ve adaylar noter huzurunda belirlenecek. Bu sürecin sosyal medyada da paylaşılması bekleniyor.

Kura çekiminin ardından, taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için belirlediği kura çekimi tarihi 3-4 Nisan 2024 olarak açıklandı. Adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgelere Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden erişebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN BELİRLENEN KADRO DAĞILIMLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2