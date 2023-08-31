Yozgat'ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, burada mutlaka görmeniz gereken bazı tarihi ve doğal mekanlar bulunuyor. İşte Yozgat'ta gezilecek ve keşfedilmeye değer yerler…

Ayrıca Yozgat’ta gezilecek yerlere bakmak için “Rota Yozgat” uygulamasından yardım alabilirsiniz. Rota Yozgat uygulamasına şu linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.rotayozgat.com/

TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR;

YOZGAT MÜZESİ

İstanbulluoğlu Mahallesi'nde bulunan bu müze, eski dönemlerden günümüze uzanan zengin bir tarih ve kültür koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Arkeolojik eserler ve etnografik objelerin sergilendiği Yozgat Müzesi, şehrin önemli turistik noktalarından biri.

KARSLIOĞLU KONAĞI

Tarihi Karslıoğlu Konağı, hem arkeolojik eserleri sergilemesiyle hem de geleneksel Yozgat evlerinin güzel bir örneği olmasıyla ünlüdür. Mimari açıdan da büyüleyici bir yapıdır.

SARAYKENT KAPLICALARI

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saraykent Kaplıcaları, sağlık turizmi açısından önemli bir merkezdir. 70 derecenin üzerindeki şifalı suları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır.

SARIKAYA KAPLICALARI

Sarıkaya ilçesinde bulunan bu kaplıca, Yozgat merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktadır. Bakanlık tarafından termal turizm onayı almıştır ve şifalı suları ile ünlüdür.

DOĞAL MEKANLAR;

FATİH TABİAT PARKI

Yemyeşil ormanları ve sakin akarsuyu ile gözleri ve ruhu dinlendiren bu park, piknik gibi aktiviteler için ideal bir mekandır. Yerel halkın sıklıkla tercih ettiği bu parkı mutlaka ziyaret edin.

AKDAĞMADENİ ORMANI

Yozgat'ın en büyük yeşil alanı olan Akdağmadeni Ormanı, tek blok orman olarak İç Anadolu bölgesinde öne çıkar. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında muhteşem bir doğa deneyimi sunar.

KAZANKAYA KANYONU

Aydınlık ilçesine bağlı Kazankaya köyüne ait bu kanyon, Yozgat'ın en güzel doğal alanlarından biridir. Aynı zamanda 10 kilometre uzunluğundaki bu kanyonun içinden geçen Çekerek Irmağı, harika manzaralar sunar.

Yozgat'ı keşfederken bu tarihi ve doğal mekanları ziyaret etmek, bölgenin benzersiz güzelliklerini keşfetmek için harika bir yol olabilir. Melike Aslı Arslan