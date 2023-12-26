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SORGED, gençlerin mesleki ve kişisel bilgi ile becerilerini güçlendirerek, onları iş hayatına hazırlamak amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor.

Gençlerin geleceğine ışık tutan SORGED, 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirdiği "Dijital Yetkinlik Atölyesi" ile önemli bir adım attı. Eğitimlerle gençlerin ufuklarını açmayı hedefleyen SORGED, dijital olarak yetkin olmanın günümüz iş dünyasında ve gelecekte neleri gerektirdiğini gençlere aktardı.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, "Bu eğitimler gençlerin iş yaşamında ve geleceğin dünyasında nelerle karşılaşacaklarını görmelerini sağlayarak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Dijital olarak yetkin olmak, günümüzde birçok beceriyi içeriyor. Bu beceriler arasında okuryazarlık, medyayı anlama, bilgi arama ve elde edilen bilgiye eleştirel bakış gibi unsurlar bulunuyor. Biz de düzenlediğimiz eğitim programı ile gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve bu becerileri kullanarak fark yaratmalarını desteklemeyi amaçladık" dedi.

Eğitim programının odak noktasının 21. yüzyıl yetkinliklerinden "Dijital Okuryazarlık Becerileri" olduğunu belirten Uğuz, "Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı konularını detaylı bir şekilde ele aldık. Katılımcılar, eğitim programı kapsamında dijital yetkinliklerini geliştirerek, iş hayatlarında, okulda ve projelerinde hangi araçları etkili bir şekilde kullanabileceklerini öğrendiler" şeklinde konuştu.

Eğitim programında katılımcılar, kolay ve kısa link araçları, tasarım araçları, çevrim içi toplantı ve web seminer araçları, çevrim içi yayın araçları, interaktif sunum araçları, ekip çalışması ve iletişim araçları, veri toplama (anket-geri bildirim) araçları ve video araçları gibi pratik araçları uygulamalı olarak öğrendiler. Uğuz, "Bu sayede gençler, dijital dünyada etkin bir şekilde varlık göstererek, geleceğin gereksinimlerine uygun olarak yetişmiş bireyler olma yolunda önemli bir adım attılar" ifadelerini kullandı.